Provoca tráiler caos vial al tirar postes en Guadalupe

El percance provocó una intensa obstrucción vehicular en la zona, aunque las autoridades no reportaron personas ni autos lesionados.

Una mala maniobra a la hora de manejar provocó la movilización de los cuerpos de emergencia y un gran caos vehicular sobre la avenida Israel Cavazos, luego de que un tráiler arrancara el cableado.

Fue a la altura de la calle La Silla, donde la unidad de carga pesada no observó los cables, enredándose en ellos, jalándolos y derribando al menos dos postes en la zona.

Las pesadas estructuras fueron derribadas, afortunadamente sin caer sobre alguien, pues uno de ellos se encuentra a un costado de una parada de camión.

Además de los postes, cables cayeron en la vía pública, donde tampoco se registraron vehículos afectados, únicamente la obstrucción vehicular.

Al lugar arribaron elementos de Protección Civil estatal y municipal, así como tránsito de Guadalupe, quienes acordonaron la zona y retiraron los cables, para posteriormente reabrir la circulación.