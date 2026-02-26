Provoca reporte de hombre armado movilización en la Terminal

Se estableció que vecinos de ese sector reportaron que sobre la vía del ferrocarril había un sujeto con arma de fuego, durante esta mañana

El reporte de personas armadas en calles de la colonia Terminal provocó un fuerte despliegue de efectivos de la Policía de Monterrey.

La movilización ocurrió alrededor de las 08:00 horas sobre la vía a Tampico y J. G. Leal.

Se estableció que vecinos de ese sector reportaron que sobre la vía del ferrocarril entre la mencionada calle y Platón Sánchez había un sujeto con arma de fuego.

Esto provocó que personal de la Policía de Monterrey del grupo de Operaciones Especiales fueran movilizado hasta ese lugar.

Los uniformados descendieron de las unidades y revisaron el sector buscando al presunto delincuente.

Durante varios minutos los efectivos recorrieron la orilla de la vía a Tampico y los callejones que existen en la zona.

Sin embargo los uniformados no localizaron al sospechoso que fue descrito como una persona joven.

La presencia de los efectivos municipales se prolongó un tiempo en la zona hasta descartar cualquier riesgo para los vecinos.