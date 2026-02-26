Provoca presunto conflicto familiar choque en Libramiento Noreste

Un hombre habría perseguido el vehículo en el que viajaba su exesposa junto con su actual pareja provocando un percance vial en el que participó un tráiler

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un presunto conflicto de carácter familiar habría derivado en un accidente vial múltiple registrado la noche del martes, sobre el Libramiento Noreste, a la altura del kilómetro 22, en el municipio de García, con dirección hacia el poniente.

De acuerdo con versiones recabadas en el lugar, un hombre habría perseguido el vehículo en el que viajaba su exesposa junto con su actual pareja. Durante varios minutos, el presunto implicado les habría cerrado el paso en repetidas ocasiones con la intención de obligarlos a detenerse.

En uno de esos intentos, logró que la unidad frenara de manera abrupta, lo que provocó que un vehículo de carga pesada que circulaba detrás no alcanzara a detenerse a tiempo, impactándolos y generando un percance múltiple.

Tras el choque, se registró una intensa movilización de cuerpos de auxilio. Paramédicos valoraron en el sitio a tres personas que viajaban en los vehículos involucrados, quienes, pese a lo aparatoso del accidente y al estado en el cual quedaron los vehículos, no requirieron traslado a un hospital, ya que no presentaban lesiones de gravedad.

Cabe señalar que parte de los hechos habría quedado videograbada, material que fue asegurado por las autoridades como parte de las indagatorias. Las personas involucradas en ambos vehículos fueron retenidas de manera preventiva para el deslinde de responsabilidades y el esclarecimiento de la mecánica del accidente.

Al lugar acudieron elementos de la Guardia Nacional, así como personal de Protección Civil municipal y estatal, rescatistas de la Asociación Mexicana de Rescate y paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron apoyo y resguardaron la zona mientras se realizaban las labores correspondientes.