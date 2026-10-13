Provoca persecución despliegue policiaco en Monterrey

Dos presuntos hombres armados, quienes viajaban en una camioneta, desató una movilización que se extendió por varias colonias de la ciudad

Una persecución de policías de Monterrey contra dos presuntos hombres armados, quienes viajaban en una pickup negra, desató una movilización que se extendió por varias colonias de la ciudad, luego de que trascendiera un intercambio de disparos y el posible robo de otra camioneta para escapar.

De acuerdo con versiones extraoficiales recabadas en el lugar, la persecución habría comenzado en la colonia Hidalgo y continuó hasta la colonia Pedro Lozano, donde los sospechosos llegaron a bordo de la pickup hasta el cruce de las calles Jordán y Manuel de la Peña y Peña en Mitras Centro.

En ese punto, la camioneta quedó varada, presuntamente después de que sus neumáticos resultaran dañados durante un intercambio de disparos con los policías, lo que habría impedido que los ocupantes continuaran su marcha.

Sin embargo, los dos hombres habrían descendido de la unidad y, según trascendió, presuntamente robaron otra camioneta para continuar con su huida, lo que habría prolongado la persecución.

Al operativo se sumaron agentes ministeriales y elementos del Ejército Mexicano, quienes participaron en la movilización para tratar de ubicar a los sospechosos.

La búsqueda se extendió hasta la colonia Niño Artillero, donde, en el cruce de las calles Mariano de la Garza y Martín Carrera, fue localizada una camioneta que presuntamente habría sido utilizada por los hombres para escapar.

Hasta el momento, la información sobre el supuesto intercambio de disparos y el robo de la segunda unidad permanece sin confirmación oficial. Tampoco se ha informado sobre personas detenidas o lesionadas.

Se espera que las autoridades esclarezcan cómo se desarrolló la persecución, si efectivamente los sospechosos cambiaron de vehículo para escapar y cuál fue el resultado del despliegue policiaco y militar.