Provoca molestia entre usuarios del transporte cambios en paradas

Los cambios, aplicados sobre las avenidas Cuauhtémoc y Pino Suárez, han ocasionado que usuarios tengan que desplazarse a otros puntos para abordar el camión

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Usuarios del transporte público manifestaron su inconformidad ante el reordenamiento de paradas implementado por el Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León en el centro de la ciudad.

Los cambios, aplicados sobre las avenidas Cuauhtémoc y Pino Suárez desde el pasado 21 de marzo de 2026, tienen como objetivo mejorar la movilidad, reducir la congestión vial y brindar mayor certeza en los puntos de ascenso y descenso.

Sin embargo, para quienes utilizan diariamente el servicio, la medida ha resultado contraproducente.

De acuerdo con testimonios recabados en la zona, los usuarios aseguran que no fueron informados oportunamente sobre las modificaciones, lo que ha generado confusión y molestias en sus traslados.

“Ahora tenemos que caminar varias cuadras para poder tomar otro camión”, señalaron algunos afectados, quienes destacaron que la situación se complica principalmente para adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas y quienes viajan con niños.

Este corredor del centro de Monterrey es uno de los más transitados, con la circulación de al menos 55 rutas urbanas.

Como parte del reordenamiento, el ascenso y descenso de pasajeros se concentró en 25 paradas oficiales.

A pesar de que el Instituto de Movilidad informó que habría personal capacitado para orientar a los usuarios, durante un recorrido se observó que algunos elementos presentes en la zona no brindaban apoyo, e incluso permanecían distraídos en sus teléfonos celulares.

Los inconformes hicieron un llamado a las autoridades para mejorar la implementación de estas medidas y garantizar que realmente beneficien a la ciudadanía.