Provoca incendio equipo externo en L6; reportan saldo blanco

Un incendio consumió una torre de iluminación en obras de la Metrorrey en Miguel Alemán y Las Américas; autoridades reportan saldo blanco

Un incendio se registró este jueves en las obras de construcción de la Línea 6 del Metro, específicamente en el cruce de las avenidas Miguel Alemán y Las Américas, donde se reportó el incendio de una torre de iluminación.

De acuerdo con el informe oficial, el siniestro ocurrió en un equipo externo utilizado para las labores nocturnas y no representó ningún daño a la infraestructura de la obra.

“Con relación al incendio que se presentó el día de hoy en el cruce de las avenidas Miguel Alemán y Las Américas, al interior de los trabajos de construcción de la Línea 6 del Metro, se informa que ocurrió en una torre de iluminación, misma que no forma parte de ni representó un daño a la infraestructura, al ser un equipo externo, y dado que ocurrió en una zona donde no se ha colocado cableado, sino que solo cuenta con concreto y acero”, informaron Metrorrey y el gobierno estatal.

“La empresa contratista presentará la denuncia correspondiente ante las autoridades”, se agregó.

Aunque los cuerpos de seguridad se desplazaron de inmediato al sitio tras el llamado de auxilio, el incendio se extinguió por sí mismo.

Al momento del incidente, no se realizaban actividades de construcción en el área, lo que permitió que el saldo fuera de blanco, sin personas heridas ni trabajadores en riesgo.