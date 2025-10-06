Provoca fuerte movilización incendio en empresa de Monterrey

Fue alrededor de las 13:00 horas de este domingo una fumarola de humo fue visible desde varios metros, al llegar a la zona fue posible ver el acordonamiento

El incendio de diversos materiales en la entrada de una empresa provocó una fuerte movilización de elementos de Protección Civil tanto municipales como estatales para sofocar el fuego.

Los hechos ocurrieron en un negocio ubicado sobre avenida, Bernardo Reyes en la colonia Bellavista, este espacio es perteneciente al terreno donde se ubica la empresa Tecnología Climática Barrenechea SA de CV.

Fue alrededor de las 13:00 horas de este domingo una fumarola de humo fue visible desde varios metros de distancia, al llegar a la zona fue posible ver el acordonamiento por parte de elementos de la Policía de Monterrey.

El primer respondiente fue una pipa de la corporación de rescate municipal que, en espera de un responsable del lugar para tener acceso, siguió tratando de controlar el incendio.

Minutos más tarde también llego una unidad de Protección Civil de Nuevo León, para auxiliar en las labores y evitar que se siguiera extendiendo el fuego.

El siniestro fue controlado y no se registró ninguna persona lesionada, solo fue ron perdidas materiales.