Provoca desalojo en plaza comercial incendio de pipa en Escobedo

Ante el riesgo de una posible explosión por el material inflamable, el operador abandonó la unidad en espera de los cuerpos de auxilio.

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El incendio de una pipa de gas provocó una intensa movilización de cuerpos de rescate y policía, además del desalojo preventivo de un área comercial en el municipio de General Escobedo.

Se trató de una camioneta con un tanque de más de 6,000 litros de gas natural, al 50% de su capacidad, que presentó un incendio en el motor mientras se encontraba en circulación.

¿Dónde ocurrió el incendio de la pipa?

La unidad se desplazaba sobre la avenida Sendero, en su cruce con Los Pinos, cuando el conductor maniobró para retirarla de la vía principal y estacionarla en los cajones de una plaza comercial.

Ante el riesgo de una posible explosión por el material inflamable, el operador abandonó la unidad en espera de los cuerpos de auxilio.

Activan protocolos y desalojan zona comercial

El primer respondiente fue la Proxpol de Escobedo, seguido por elementos de Protección Civil municipal, quienes activaron los protocolos de seguridad para controlar la situación.

De acuerdo con el secretario del Ayuntamiento, quien arribó al sitio minutos después, se procedió al desalojo de tres personas que se encontraban laborando en el lugar como medida preventiva.

“Recibimos el reporte cuarto a las 11 se concentró Protección Civil y Bomberos de Escobedo se controló inmediatamente en cuestión 12 a 14 minutos por prevención tuvimos que pedirle a la gente de aquí de la plaza que desalojaran, fueron tres personas a las que se les pidió que se retiraran. Inició en la maquina y afortunadamente no llego a donde trae el tanque de gas, inmediatamente se aplicaron los protocolos para prevenir lo que es el almacenaje del gas, no hubo riesgos”.

¿Qué provocó el incendio en la unidad?

El funcionario detalló que, con base en el testimonio del conductor, el siniestro pudo originarse por un corto circuito en el sistema eléctrico del motor.

Además, explicó que este tipo de unidades cuentan con sistemas de seguridad que permiten sellar automáticamente el tanque, lo que evitó riesgos mayores durante las labores para sofocar el fuego.

“En base a la platica que nos da el operador es un incendio por un corto circuito en la maquina de la unidad, estas unidades ya están equipadas con un equipo muy especial que lo que tiene que hacer es controlar las mangueras y el sistema de distribución de gas”.

Retiran unidad y darán seguimiento al caso

Tras controlar la situación, la unidad fue retirada con apoyo de una grúa y trasladada a las instalaciones de la empresa propietaria.

El incidente será evaluado por la aseguradora, mientras que autoridades descartaron personas lesionadas o daños mayores derivados del incendio.