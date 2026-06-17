Provoca cortocircuito incendio de camioneta en Santa Catarina

Elementos de Protección Civil municipal lograron controlar la situación, evitando que el fuego consumiera por completo la unidad

La rápida intervención de elementos de Protección Civil de Santa Catarina evitó que un incendio registrado en una camioneta de carga se propagara y provocara mayores daños la mañana de este martes en la colonia Adolfo López Mateos.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida Perimetral Sur, a la altura de la calle 5 Oriente, cuando una camioneta de carga en color blanco circulaba en dirección hacia la zona poniente del municipio.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor se percató de que comenzaba a salir humo del área del motor al cruzar por la avenida 1º de Mayo, por lo que de inmediato detuvo la marcha de la unidad a un costado de la vialidad y solicitó apoyo.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Santa Catarina quienes lograron controlar la situación utilizando únicamente un extintor, evitando que el fuego consumiera por completo la unidad.

Gracias a la oportuna respuesta de los rescatistas, no fue necesaria la intervención de elementos de Bomberos de Santa Catarina ni de Bomberos Nuevo León.

Todo apunta a que el incendio se originó por un presunto cortocircuito en el cableado de las luces frontales del vehículo.

Tras sofocar el fuego, los cuerpos de auxilio permanecieron en el lugar en espera de una grúa para retirar la camioneta siniestrada.

Durante las labores de atención también se contó con el apoyo de personal de Movilidad y Vialidad de Santa Catarina; sin embargo, el incidente no provocó afectaciones importantes a la circulación vehicular en la zona.