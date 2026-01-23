Provoca choque y huye tras estrellar auto contra cervecería

Al presuntamente ser embestido por otro vehículo, un automovilista se estrelló contra un muro de una cervecería, dejando como saldo a su acompañante lesionada, en Monterrey.
Ambas unidades circulaban sobre Alfonso Reyes, y el conductor responsable habría invadido un carril para incorporarse hacia María Luis Mora.
Por la maniobra impactó al afectado, proyectándolo sobre una banqueta y finalmente contra una barda del estacionamiento de la empresa.
Posteriormente, según los tripulantes accidentados, el responsable se dio a la fuga.
Atienden a copiloto lesionada en clínica interna
Personal de emergencias de la compañía salió para atender a la copiloto de la unidad y trasladarla a la clínica interna, pues resultó con diversos golpes.
Autoridades atienden derrame y realizan indagatoria
Al sitio arribaron elementos de Protección Civil municipal y estatal para aplicar polvo absorbente al aceite derramado por el vehículo tras el choque. En tanto, personal de la Policía de Monterrey llegó para indagar el percance.