Provoca choque y huye tras estrellar auto contra cervecería

Elementos de Protección Civil municipal y estatal para aplicar polvo absorbente al aceite derramado por el vehículo tras el choque

Al presuntamente ser embestido por otro vehículo, un automovilista se estrelló contra un muro de una cervecería, dejando como saldo a su acompañante lesionada, en Monterrey.

Ambas unidades circulaban sobre Alfonso Reyes, y el conductor responsable habría invadido un carril para incorporarse hacia María Luis Mora.

Por la maniobra impactó al afectado, proyectándolo sobre una banqueta y finalmente contra una barda del estacionamiento de la empresa.

Posteriormente, según los tripulantes accidentados, el responsable se dio a la fuga.

Atienden a copiloto lesionada en clínica interna

Personal de emergencias de la compañía salió para atender a la copiloto de la unidad y trasladarla a la clínica interna, pues resultó con diversos golpes.

Autoridades atienden derrame y realizan indagatoria

Al sitio arribaron elementos de Protección Civil municipal y estatal para aplicar polvo absorbente al aceite derramado por el vehículo tras el choque. En tanto, personal de la Policía de Monterrey llegó para indagar el percance.