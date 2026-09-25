Provoca carambola caos vial en avenida Alfonso Reyes

El exceso de velocidad y la falta de pericia para incorporarse a otro carril habrían sido, presuntamente, las causas del accidente vehicular

Una carambola entre una camioneta, un auto y un taxi trastornó el tráfico en la avenida Alfonso Reyes, a la altura de la colonia Del Prado,en Monterrey.

El exceso de velocidad y la falta de pericia para incorporarse a otro carril habrían sido, presuntamente, las causas del accidente vehicular.

El choque por alcance entre los vehículos ocurrió poco después de las 9:00 horas,

Por fortuna, no tuvo consecuencias para la salud de los tres conductores, ni para el pasajero del taxi.

Los tres vehículos tuvieron que permanecer fijos en el punto del accidente, hasta que llegaron elementos de Tránsito de Monterrey para levantar el parte oficial, consignar la responsabilidad de cada conductor implicado y liberar el tráfico.

Sin embargo, esa autoridad vial tardó en llegar, igual que Protección Civil municipal, y eso complicó la vialidad en el punto, en una hora donde hay mucho tráfico, principalmente porque muchos se dirigen a la UANL, ya en territorio de San Nicolás.

A la altura de la colonia Del Prado, dos carriles de circulación quedaron cerrados parcialmente.