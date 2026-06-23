Protestan vecinos por falta de luz en colonia Balcones del Norte

Por: Marcial Pasarón 22 Junio 2026, 14:14 Compartir

Los vecinos estaban ya dispuestos a obstruir la circulación de la carretera a Nuevo Laredo a la altura de la Fiscalía General de la República.

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Vecinos de la colonia Balcones del Norte tuvieron que salir a las calles para terminar con cinco días sin energía eléctrica. Candados de reportar la anomalía a las autoridades de la CFE, habitantes de este sector ubicado en los límites de Apodaca y Escobedo, tuvieron que amenazar con cerrar vialidades. Los vecinos estaban ya dispuestos a obstruir la circulación de la carretera a Nuevo Laredo a la altura de la Fiscalía General de la República. Todo parece ser que su intención que se hizo viral en redes sociales provocó la reacción de las autoridades. Alrededor de las nueve de la mañana, una cuadrilla llegó hasta el segundo sector de esa colonia. Reparó los cables dañados y finalmente el suministro de energía eléctrica fue re establecido.