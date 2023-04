Protestan vecinos de San Pedro por obras del Casco

Un grupo de vecinos se manifestaron en la avenida Vasconcelos ante la lentitud de los trabajos en la zona del Casco de San Pedro

Por: Andrea Rodríguez

Abril 14, 2023, 14:29

Los vecinos y comerciantes sampetrinos realizaron una protesta en la avenida Vasconcelos, para mostrar su rechazo ante la lentitud que ha tenido el gobierno municipal en las obras del Casco de San Pedro.

Un grupo de vecinos, con mantas y frases de inconformidad hacía el alcalde Miguel Treviño, bloquearon la mencionada avenida cruz con Santa Bárbara. Asimismo, llevaban lonas que tenían las caras de los regidores del Cabildo sampetrino.

“Ya no aguantamos, estamos como siempre muy lento, ya nos decidimos a otra cosa porque no nos quieren ayudar. Muy lento, a veces no hay trabajadores, ni aquí (el Casco) ni en el Centrito, no nos quieren escuchar, quieren hacer lo que ellos quieren.

“No hay supervisión, no hay quien los mande”, mencionó el vecino y comerciante, Braulio.

Los vecinos señalaron que los trabajos inconclusos también se vuelven un peligro y causan problemáticas en la zona, como lo son fugas. Además, indicaron que se vuelve un problema para las personas de la tercera edad que quieren transitar por la zona.

“Que dé la cara Miguel (Treviño), ya estamos hartos de esto, estamos cansados, muchas movederas de tubería, nos cortan el agua, no es justo, poca gente, poco trabajador”, mencionó otro de los vecinos.

Al lugar llegó gente del municipio, a quienes los vecinos le solicitaron que el alcalde escuche sus peticiones y se les agende una reunión con las personas de las obras en el Casco.