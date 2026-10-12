Protestan por tercer día consecutivo trabajadores del IMSS

Trabajadores de la salud protestaron en Pino Suárez por la falta de medicamentos, insumos básicos y fallas en el aire acondicionado.

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Por tercer día consecutivo, trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se manifestaron para exigir un incremento salarial, el abastecimiento de insumos médicos y mejores condiciones en las unidades de atención.

Más de 50 personas bloquearon por dos horas las avenidas Pino Suárez y Cuauhtémoc, así como la calle Juan Ignacio Ramón, en el Centro de Monterrey, a la altura de la Clínica 21 del IMSS.

Durante la manifestación, los participantes lanzaron consignas como "Los héroes del Covid volvieron a salir" y "Unidad".

"Estamos demandando insumos y materiales porque no tenemos para trabajar", señaló Yolanda, enfermera general clínica de la Unidad de Medicina Familiar número 32.

Las manifestantes consideraron insuficiente el aumento salarial del 2.9 por ciento, al asegurar que no alcanza para cubrir las necesidades básicas de los trabajadores.

"El incremento salarial fue de 2.9. En 10 años ha sido el más bajo y eso no alcanza a cubrir una despensa de alimentos indispensables básicos", afirmó Adriana Guajardo, enfermera jefa de piso de la Clínica 34.

Además de las demandas económicas, denunciaron la falta de medicamentos, materiales de trabajo y personal, así como fallas en equipos médicos, ausencia de aire acondicionado y malas condiciones en las instalaciones hospitalarias.

Sin embargo, uno de los principales reclamos de las trabajadoras es el artículo 136 bis de los estatutos sindicales, al que calificaron como una "ley mordaza".

Lo anterior, ya que aseguran que limitaría su libertad para denunciar públicamente las carencias que enfrentan en las unidades médicas.

"Nos quieren obligar a que nosotros aceptemos esa ley mordaza y que nos conformemos con un incremento salarial de miseria", acusó Guajardo Cabrera.

De acuerdo con las inconformes, la disposición contempla sanciones que podrían ir desde amonestaciones hasta procedimientos jurídicos e incluso la rescisión del contrato laboral.

La medida está prevista para entrar en vigor el 16 de octubre, por lo que buscan frenar su aplicación mediante la solicitud de un congreso sindical extraordinario, luego de que, afirmaron, su petición fuera rechazada.

Las manifestantes informaron que han reunido alrededor de mil firmas para respaldar sus exigencias y adelantaron que continuarán con las protestas pacíficas hasta obtener una respuesta.

El viernes los trabajadores se manifestaron afuera del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), en donde bloquearon la avenida Lincoln.

Y el sábado fue afuera de la Clínica 33, donde bloquearon Félix U. Gómez.