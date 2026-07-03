Protestan por presunto fraude en graduación de kínder en Juárez

Los manifestantes también solicitaron que se investigue el manejo de los recursos y señalaron que, presuntamente, la directora tendría antecedentes similares

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Con pancartas y desesperación, madres y padres de familia del Jardín de Niños Mario Benedetti, ubicado en la colonia Los Puertos Tercer Sector, en el municipio de Juárez, se manifestaron la mañana de este jueves para exigir una solución ante las irregularidades en la organización de la graduación de sus hijos, programada para este 3 de julio.

Los inconformes señalaron que cada familia aportó mil pesos para cubrir los gastos de la ceremonia, incluyendo fotografías, playeras, alimentos y otros servicios. Aseguran que el dinero fue liquidado entre marzo y mayo y que, en total, se recaudaron alrededor de 150 mil pesos. Sin embargo, denuncian que varios de los proveedores no habrían recibido el pago correspondiente.

De acuerdo con los padres, la directora del plantel lleva dos días sin presentarse a las juntas de la graduación para responder por la situación. Ante la incertidumbre, ahora ya no exigen la devolución del dinero, sino que las autoridades educativas intervengan para garantizar que los menores puedan celebrar su graduación.

"Es muy triste porque mi hija me pregunta por qué la directora hizo eso y por qué ya no va a tener su graduación. No sé qué responderle", expresó una madre de familia durante la manifestación.

Los manifestantes también solicitaron que se investigue el manejo de los recursos y señalaron que, presuntamente, la directora tendría antecedentes por situaciones similares, aunque hasta el momento esa versión no ha sido confirmada por autoridades.

Hasta el momento, la Secretaría de Educación no ha informado las acciones que se tomarán para resolver el conflicto, mientras que los padres permanecen a la espera de una respuesta, ya que la graduación está prevista para realizarse este viernes.