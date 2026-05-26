Protestan por justicia laboral en el centro de Monterrey

Los inconformes se apostaron con pancartas y consignas para demandar una resolución pronta a los conflictos legales entre trabajadores y empleadores.

Integrantes del Movimiento por la Justicia Laboral en el estado de Nuevo León realizaron una protesta este lunes en pleno centro de Monterrey, con el objetivo de exigir el destrabe de diversos juicios laborales que, aseguran, permanecen detenidos desde hace años.

La manifestación se llevó a cabo en el cruce de la avenida Colón y la calle Miguel Nieto, donde los inconformes se apostaron con pancartas y consignas para demandar una resolución pronta a los conflictos legales entre trabajadores y empleadores.

Debido a la protesta, se registró un importante congestionamiento vial en la zona, lo que obligó a elementos de Tránsito del municipio a implementar cierres parciales y desvíos para agilizar el flujo vehicular y evitar mayores afectaciones a los automovilistas.