Protestan por estudiante muerto en 5k; mamás convocan a huelga

Este martes, no hubo clases en la preparatoria y trascendió que fue en solidaridad con la familia del alumno fallecido de apenas 17 años

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Con cartulinas con mensajes de protesta, este martes alumnos de la Preparatoria Emiliano Zapata, en Monterrey, se manifestaron pacíficamente tras el fallecimiento de uno de sus compañeros en la carrera 5K organizada por la institución, y varias mamás amenazaron con promover una huelga estudiantil.

Aunque previamente los jóvenes convocaron a una marcha pacífica, que se haría este martes desde el Parque Monterrey 400 hasta la Prepa, al final la movilización se suspendió, sin explicación oficial.

Este martes, no hubo clases en la preparatoria y trascendió que fue en solidaridad con la familia del alumno fallecido, José Román Hernández Vázquez, de 17 años de edad, quien murió tras participar en la carrera deportiva la mañana del pasado domingo.

El estudiante se desvaneció tras haber cruzado la meta de la carrera, según se informó.

Este martes, algunos estudiantes se instalaron afuera de la institución, en la avenida Rodrigo Gómez, con cartulinas con las consignas "Justicia para José Román” y "José Román no murió: lo dejaron morir”.

Los alumnos aseguraron que fueron obligados a ir a la carrera deportiva bajo amenaza de los maestros de reprobarlos si no asistían.

Afirmaron que la competencia careció de suficientes medidas de seguridad y no hubo ambulancias.

Lo principal, dijeron, es que no hubo suficiente protección, ni autoridades garantizando la seguridad de los jóvenes corriendo.

Afuera de las instalaciones, en el portón, solo fue colocado un moño negro en señal de luto y unas veladoras.

El día de la carrera, tras desvanecerse, el joven fue llevado de urgencia por una patrulla de la Policía de Monterrey al Hospital Estatal de Tierra y Libertad, que se encuentra a unos metros de ahí, casi en contraesquina.

La señora Jéssica García pidió a los padres de familia hacer huelga este miércoles, día programado para reanudar las clases.

"Que los padres de familia se unan a esta huelga pacífica”, dijo.

Aseguró que ella tuvo a su sobrino internado el domingo en la noche, a consecuencia del sufrimiento de participar en la carrera, mientras que su hijo está muy adolorido por el esfuerzo.