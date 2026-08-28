Protestan padres y niños en kínder tras seis meses sin luz

Familias se reunieron con pancartas ante la falta de luz que mantiene a un plantel de Apodaca en condiciones de calor extremo desde marzo

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Con pancartas en mano, padres de familia y niños del Jardín de Niños Gaspar Henaine Pérez "Capulina" se manifestaron este jueves 27 de agosto para exigir una solución al problema de energía eléctrica que enfrenta el plantel desde marzo.

La falta de electricidad aún continúa y mantiene preocupadas a las familias ante la cercanía del regreso a clases, principalmente porque las aulas son prefabricadas y, con las altas temperaturas, se convierten en espacios extremadamente calurosos.

De acuerdo con los padres, durante los meses antes de salir de vacaciones, los menores tuvieron que recibir clases en el patio para evitar permanecer dentro de los salones sin ventilación. Incluso se realizaron juegos acuáticos con globos de agua como una medida para disminuir el calor.

La problemática afecta a más de 80 niños, tanto del turno matutino como vespertino, quienes podrían regresar a clases sin contar todavía con las condiciones adecuadas dentro de las aulas.

“Mi niño está emocionado por iniciar el kínder y me preocupa que vaya a estar en el calor”, expresó una madre de familia durante la protesta.

Tras la manifestación, personal de la Comisión Federal de Electricidad acudió este jueves por la mañana al plantel para revisar el problema. Los trabajadores verificaron el número de serie y confirmaron que el transformador corresponde a la empresa.

Según lo informado a los padres, supuestamente este mismo jueves quedaría solucionado el problema, aunque hasta el momento las familias mantienen la exigencia de contar con electricidad antes del regreso a clases y esperan que, después de meses de reportes y solicitudes de apoyo, la solución finalmente llegue al plantel ubicado en la colonia Triana Sector Palmas, en Apodaca.