Protestan maestros por presunto hostigamiento de director

Un grupo de maestros se manifestó afuera de una secundaria en Escobedo para denunciar el presunto acoso que sufren por parte del director del plantel

En protesta por despidos injustificados y hostigamiento laboral, un grupo de maestros se manifestaron afuera de la escuela secundaria Nuevo Reino de León.

La movilización de los profesores ocurrió alrededor de las 07:00 horas en el plantel donde las clases fueron suspendidas la mañana de viernes.

La escuela se encuentra localizada en el cruce de las calles Morelos y Mujica, en la colonia Felipe Carrillo Puerto, en Escobedo.

El grupo de 10 maestros se manifestó llevando pancartas para denunciar un presunto hostigamiento orquestado por el director de la escuela Carlos Efrén Rodríguez Silva.

Ante la Secretaría de Educación, siete maestros interpusieron las denuncias correspondientes, de los cuales dos fueron cesados.

Esta mañana del viernes, sobre la calle Morelos los maestros expusieron sus demandas y colocaron mantas en la entrada principal del plantel

Además al lugar llegaron tres patrullas de la policía municipal de Escobedo.