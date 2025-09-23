Protestan en favor de reforma de paridad para gubernatura

Un grupo de mujeres se manifestaron a favor de la reforma que obligaría a los partidos a postular solo mujeres a la gubernatura en el 2027

Un grupo de mujeres protestaron en el centro de Monterrey en favor de la reforma de paridad la cual haría que en el 2027 los partidos solo puedan postular mujeres a la gubernatura.

La manifestación comenzó en la calle Zaragoza donde por unos minutos cerraron esta avenida mientras se manifestaban y gritaban cosnignas.

“Si tenemos una presidenta mujer por qué no una gobernadora”, se escuchaba gritar a las mujeres.

Posterior al cierre de la calle, las mujeres avanzaron hasta el frente del Congreso del Estado, donde continuaron con la protesta.

“Mujeres unidas jamas serán vencidas”, gritaban.

Desde hace más de tres semanas entró en debate una reforma presentada ante el Instituto Estatal Electoral en donde para garantizar la paridad en las elecciones se obligaría a los partidos a postular solo mujeres a la gubernatura y a alcaldías donde nunca haya gobernado una mujer.