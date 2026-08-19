Protestan contra gasera; Guadalupe suspende obra

Habitantes de Jardines de Andalucía denunciaron riesgos por la obra ubicada a 12 metros de viviendas, por lo que el municipio frenó los trabajos

En respuesta a la movilización ciudadana, el municipio de Guadalupe procedió a la suspensión de la construcción de una estación de gas vehicular, luego de que decenas de residentes de la colonia Jardines de Andalucía se manifestaran para denunciar los severos riesgos de seguridad que representa la obra para más de 800 familias.

Minutos después de que los inconformes desplegaran su protesta, inspectores de la Dirección de Orientación, Ordenación y Verificación del municipio acudieron al predio para frenar los trabajos de edificación, atendiendo de forma directa el reclamo de la comunidad.

La manifestación pacífica inició sobre el camellón central de la avenida Pablo Livas, cerca de su cruce con la avenida Israel Cavazos. Con mantas y pancartas, los habitantes hicieron oír su voz bajo la consigna "¡Primero fuimos vecinos, antes de la gasera!", recibiendo el respaldo de los automovilistas que transitaban por el sector.

El motivo de la alarma vecinal radica en la cercanía del proyecto, pues la infraestructura se levanta a tan solo 12 metros de las zonas residenciales. La instalación pertenece a la firma DGas, propiedad del Grupo Empresarial DHGN S.A. de C.V.

Los afectados denunciaron que inicialmente se les informó que el predio albergaría una estación exclusiva para el abastecimiento de camiones urbanos; sin embargo, posteriormente trascendió que se pretende operar un centro de distribución masivo para todo tipo de vehículos con atención las 24 horas.

“Queremos hacer presión para que la gasera no se ponga aquí; si se instala, es delicado, peligroso y en cualquier momento puede pasar una desgracia. Aquí está nuestro hogar y no va a haber tranquilidad”, indicó Blanca Yolanda Bautista, vecina del sector.

Por su parte, los manifestantes recordaron que la normativa municipal prohíbe este tipo de giros cerca de polígonos habitacionales.

"El reglamento es claro: no se puede establecer una gasera tan cerca de nuestra zona residencial”, enfatizó Francisco Alejandro, habitante de la zona.

Con la intervención e inspección del personal municipal, los vecinos esperan la cancelación definitiva del proyecto para garantizar la integridad y plusvalía de sus hogares.