Protestan contra directora de secundaria No. 12 Gabino Barreda

A las afueras del plantel los manifestantes exigieron justicia y la intervención de las autoridades educativas para esclarecer los hechos.

Entre gritos y carteles padres, maestros y estudiantes de la Secundaria No. 12 “Gabino Barreda”, ubicada en la col. Juana de Arco, en Monterrey, protestaron por presuntamente por recibir maltratos por parte de la directora.



Las acciones señaladas hacia la directora María Angélica Lerma y la subdirectora Deyanira Camarillo de la Cruz, son malos tratos hacia los alumnos y al personal que trabaja en la secundaria. La asociación de padres de familia señala un supuesto robo de dinero de una cantidad de 224 mil pesos, los cuales fueron retirados en el mes de octubre.



Ante esto la secretaría de educación ha dado a conocer que ya se han realizado reuniones con los padres afectados, así mismo que tras las investigaciones desde las primeras denuncias hechas en el mes de agosto del 2025, no se encontró alguna acción que las señalara como culpables.



Los 224 mil pesos, se encuentran en un proceso con la dirección de participación, que será la encargada de entregarlo a la asociación de padres, no a la dirección de plantel.