Protestan contra alcalde de Linares por falta de agua

Habitantes exigieron al alcalde Gerardo Guzmán restablecer el suministro, mientras el municipio informó que realiza gestiones y distribuye agua mediante pipas

La falta de agua potable provocó la inconformidad de familias del municipio de Linares, quienes salieron a protestar este jueves para exigir una solución al alcalde Gerardo Guzmán ante la interrupción del suministro que, aseguran, ha afectado a distintos sectores del municipio.

Los ciudadanos cuestionaron la respuesta de las autoridades municipales y señalaron que, pese a las gestiones anunciadas por el Ayuntamiento, el servicio no ha sido restablecido de manera suficiente para atender las necesidades de las familias.

A través de sus canales oficiales, el alcalde de Linares, Gerardo Guzmán, informó que el gobierno municipal trabaja y realiza gestiones para lograr el restablecimiento completo del servicio de agua.

El edil también señaló que el municipio puso a disposición pipas para llevar agua a las zonas afectadas; sin embargo, esta medida no ha sido suficiente para resolver el desabasto, de acuerdo con los ciudadanos que participaron en la protesta.

Ante esta situación, las familias demandaron una respuesta concreta de las autoridades y el restablecimiento del suministro, al considerar que el acceso al agua es indispensable para las actividades cotidianas.

La protesta refleja el creciente malestar entre habitantes afectados por la falta del servicio.