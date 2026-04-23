Protestan alumnos de Facultad de Odontología por presunto fraude

Por: Danea Lázaro 22 Abril 2026, 20:15 Compartir

Los alumnos convocaron a un paro de la facultad y, posterior a eso, una marcha que comenzó en las instalaciones y salió a las calles, causando caos vial

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Tras un presunto fraude de votos para la nueva dirección en la Facultad de Odontología, alumnos de la institución realizaron una protesta dentro del campus, para pedir justicia por irregularidades y anulación de encuestas. Con pancartas, cartulinas y gritos, los jóvenes salieron a las calles, cerrando la vía Eduardo Aguirre Pequeño, frente a la facultad. Se informó que, tras la salida del antiguo director, se llevaron a cabo nuevas elecciones, las cuales se presume fueron anuladas, pues el candidato votado contaba con 1869, es decir, un 80%; sin embargo, se colocó a la directora interina en el lugar. Ante esto, los alumnos convocaron a un paro de la facultad y, posterior a eso, una marcha que comenzó en las instalaciones y salió a las calles, causando caos vial en la zona.