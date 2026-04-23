Protestan alumnos de Facultad de Odontología por presunto fraude

Tras un presunto fraude de votos para la nueva dirección en la Facultad de Odontología, alumnos de la institución realizaron una protesta dentro del campus, para pedir justicia por irregularidades y anulación de encuestas.
Con pancartas, cartulinas y gritos, los jóvenes salieron a las calles, cerrando la vía Eduardo Aguirre Pequeño, frente a la facultad.
Se informó que, tras la salida del antiguo director, se llevaron a cabo nuevas elecciones, las cuales se presume fueron anuladas, pues el candidato votado contaba con 1869, es decir, un 80%; sin embargo, se colocó a la directora interina en el lugar.
Ante esto, los alumnos convocaron a un paro de la facultad y, posterior a eso, una marcha que comenzó en las instalaciones y salió a las calles, causando caos vial en la zona.