Protesta Jesús Nava y vecinos por dos semanas sin agua

Al cumplir hoy dos semanas sin agua, el alcalde Jesús Nava y vecinos de diversas colonias del municipio de Santa Catarina protestaron esta tarde en las oficinas de Agua y Drenaje de Monterrey en la colonia Obispado.

El presidente municipal encabezó la protesta de colonos que dijeron estar hartos de que todos los días el gobierno estatal les diga que “mañana” queda la tubería lista, sin ser cierto.

Junto a una comitiva de vecinos, ingresó a las oficinas del director del organismo, Juan Ignacio Barragán.

El edil dijo que “me vale” si alguien piensa que esto afecta su relación con el gobernador Samuel García.

"Mi única relación es con el ciudadano, mi relación con el gobernador es institucional, es colaborativa, es política, pero mi relación, mi relación, yo la tengo con Dios, con mi familia, y ahorita con mi trabajo, con la gente, con los ciudadanos, la gente está por encima de todo, no se trata de política o si mi relación con el gobernador se va a ver afectada, no, y aparte me vale, no se trata de eso, se trata de darle resultados a la gente “, tronó.

Afirmó que apoya los bloqueos de vialidades.

"Apoyo todos los bloqueos de vialidades, con justa razón, hay que alzar la voz”, aseguró.

Alegó que AyD no le ha dado una explicación formal de por qué no han podido reparar la tubería.

"El fregado proveedor que no ha dado resultados… han intentado dos veces pegar la tubería, no sé a quién fregados contrataron”, cuestionó.

Exigió que se destituya del cargo al personal que no se esté dando resultados.

Cuestionado si está exigiendo la renuncia de Barragán, respondió que está pidiendo resultados y que se vayan todos los ingenieros que no están haciendo su trabajo de “pegar” la tubería.

"Estoy pidiendo ahorita resultados, y resultados los tiene que dar Agua y Drenaje, lo tiene que dar el gobierno del Estado y si es necesario remover a todos los ingenieros y proveedores que están haciendo esta pegazón, que no es la solución, porque ya van dos intentos y no han podido, necesitamos removerlos y de ahí para arriba”, alegó.

Aseguró que ya se pactó con las autoridades prohibir el acceso de camiones materialistas y permisos de reconstrucción en la zona de La Huasteca, ya que fueron las edificaciones indebidas las que causaron el rompimiento de las tuberías con la fuerte tormenta.

