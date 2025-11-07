Protesta con ataúdes en casa de directivo de seguros

Los afectados, liderados por el asesor jurídico Candelario Maldonado, acusan a las aseguradoras de no hacerse responsables en el pago de reparación de daños.

La indignación de medio centenar de afectados por presuntos incumplimientos de pago de compañías aseguradoras escaló este jueves, cuando un grupo de manifestantes llegó con ataúdes y música a la colonia Cumbres San Agustín, donde reside un directivo de la compañía Primero Seguros.

Los manifestantes protestaron por la muerte de familiares en accidentes cuyos pagos de póliza han sido denegados o demorados.

La protesta de este jueves sigue a una manifestación realizada este martes, donde el mismo grupo de ciudadanos paralizó por cuatro horas la Avenida Constitución con ataúdes y coronas.

Los afectados, liderados por el asesor jurídico Candelario Maldonado, acusan a las aseguradoras de no hacerse responsables en el pago de reparación de daños y en la atención debida, a pesar de contar con pólizas actualizadas.

Con pancartas en mano, los inconformes exigieron una reparación integral y justicia.

“Hoy les toca hacer empáticos con los clientes del despacho. Que viniéramos a casa de los directores de la compañía se seguros. Aquí estamos afuera a ver si salen”, declaró el abogado Candelario Maldonado.

La inusual protesta, con la presencia de ataúdes, tomó por sorpresa a los residentes de la exclusiva colonia. Maldonado señaló que las familias seguirán manifestándose hasta obtener una reparación integral y la dignidad que exigen.