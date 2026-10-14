Protesta bloquea la Carretera Nacional y seguirá durante la tarde

La protesta pretenden realizarla a la altura de la carretera nacional en Buenavista, tramo colindante entre Montemorelos y Allende.

En las protestas que se registraron con trabajadores del IMSS en Linares, bloquearon la carretera nacional; contemplan durante la tarde manifestarse en Allende y Montemorelos.

Hoy por la mañana los trabajadores del IMSS se manifestaron y protestaron bloqueando la carretera nacional en ambos sentidos de circulación a Ciudad Victoria y a Monterrey.

Mientras se realizaba la manifestación, las autoridades buscaron vías alternas para darle fluidez a la vialidad.

Hoy por la tarde, alrededor de las 16:00 horas, pretenden llevar a cabo una protesta en carretera nacional con trabajadores del Seguro Social de los municipios de Allende, Montemorelos y General Terán.

La protesta pretenden realizarla a la altura de la carretera nacional en Buenavista, tramo colindante entre Montemorelos y Allende.