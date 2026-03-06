Protegen edificios y comercios sus fachadas previo al 8M

Inmuebles en avenidas como Zaragoza y Padre Mier comenzaron a cercar sus perímetros, utilizando paneles de madera, desde la mañana de este jueves

Previo a la marcha por el Día Internacional de la Mujer programada para el domingo, comercios y edificios del Centro de Monterrey ya alistan vallas protectoras en sus fachadas para prevenir daños materiales.

Inmuebles en avenidas como Zaragoza y Padre Mier comenzaron a cercar sus perímetros desde las 7:00 de la mañana de este jueves.

En la mayoría de los casos se reutilizaron los paneles de madera que instalaron en años pasados y donde todavía permanecen las pintas de los contingentes con mensajes alusivos a la conmemoración.

Puertas de cristal, vitrales y muros fueron cubiertos para permanecer así durante todo el fin de semana.

Una de las convocatorias para la movilización tiene marcado el arranque de su recorrido a las 2:00 de la tarde, partiendo desde el Palacio de Gobierno.

El trazo a seguir no fue publicado, sin embargo, en año anteriores las manifestantes han rodeado toda la Macroplaza lanzando consignas y mostrando pancartas.

Como parte de los protocolos de seguridad, el municipio de Monterrey y la administración estatal desplegarán tanto cuerpos de emergencia como elementos de seguridad pública.