Protege cuerpo de su mamá en busca de esclarecer su muerte

“El detalle está en que mi madre murió de una manera inexplicable”, comienza Marcela.

El cuerpo de María Petra cumplió un año en el Instituto de Criminalística y Servicios Periciales en Monterrey. Marcela lo protege. Acusa a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León de no investigar un posible delito en la muerte de su mamá. Sospecha también de tráfico de influencias.

“La fiscalía es renuente, no quiere hacer ningún acto de investigación. Aquí hay mucho tráfico de influencias. Es, desafortunadamente, un caso más de los muchos que he visto en la Fiscalía (…) que no avanzan sus carpetas y las carpetas que llegan a avanzar son de la gente con dinero”.

María Petra murió al menos cinco días antes que encontraran su cuerpo el 4 de agosto de 2023 en su casa de la colonia Roma, al sur de Monterrey.

Una vecina reportó los olores fétidos. A Marcela le avisaron ese mismo día, pero nadie sabía a dónde llevaron los restos de su madre.

El cuerpo de la mujer de 83 años se localizó cuatro horas después que Marcela denunció su desaparición.

Ministeriales de la FGNL lo encontraron en un crematorio en Escobedo. La denuncia se registró con el número: 99030/2023-CDV.

Los restos fueron trasladados de su casa sin una autopsia, acta de defunción u orden de cremación.

Marcela estaba en Alemania, visitando a su hija, pero desde allá logró que no lo incineraran. Evitó que desaparecieran las evidencias.

Quiere justicia, que se revisen todos los indicios.

Por eso el cuerpo de María Petra cumplió un año en el Servicio Médico Forense (Semefo).

“LA FISCALÍA SÍ SABE QUIÉN OCULTÓ EL CUERPO”

A lo largo del relato de Marcela aparece el nombre de una familiar menor que ella. La mujer a quien acusa de ser responsable de la muerte de su madre.

La que sacó a María Petra de la casa hogar donde estaba y luego la abandonó en la vivienda de la colonia Roma.

Quien contrató los servicios del crematorio de Escobedo. No puede decir su nombre o parentesco por cuestiones legales.

“En este caso la Fiscalía sí sabe quién ocultó el cuerpo, quién trató de deshacerse del cuerpo, quién trató de cremar el cuerpo, todo eso lo saben, detalles que yo no puedo revelar en esta entrevista, pero sí tiene conocimiento y la Fiscalía no quiere ver ningún imputado”, dijo la mujer.

Con 83 años, María Petra necesitaba atención permanente, por eso, antes de irse a Alemania, a ver a su hija, quien no veía desde la pandemia, Marcela la dejó en una casa hogar exclusiva en la colonia del Valle en Monterrey, pero para el 10 de julio, la familiar firmó una carta responsiva y la sacó del lugar.

“Hay una persona, ya confesó que la abandona totalmente a mi madre, que no le procura alimentos y por la declaración de esta persona, que la Fiscalía la quiere manejar como un testigo, sabemos que mi madre no tuvo alimentos cerca de 20 días, hasta que fallece”, comentó Marcela.

En octubre de 2023, Marcela declaró ante medios de comunicación que el móvil se pudo tratar para tratar de cobrar una herencia que incluiría la casa de la colonia Roma, valuada en 15 millones de pesos.

PIDE A SHEINBAUM QUE FGR ATRAIGA EL CASO DE SU MAMÁ

Marcela le pide a Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México, que la Fiscalía General de la República atraiga el caso, pues su similar de Nuevo León retrasa las investigaciones. Ni siquiera le permitían realizar una segunda autopsia.

“En Semefo me han negado por mucho tiempo ver el cuerpo, me negaron entrar con un perito particular y hasta que por amparo le ordena a la Fiscalía que me de acceso al cuerpo a mi perito, fue cuando entramos, pero lo nuevo que me salieron es que vaciaron el cuerpo, le quitaron los órganos para que no se puedan analizar”.

El cuerpo de María Petra presenta signos de violencia. Tiene varias costillas fracturadas y moretones en su cuerpo, evidencias que la Fiscalía o no sabe o no quiere explicar, por ello pide ayuda al gobierno federal. Por eso es que aún protege el cuerpo de su madre.

“Yo le pido que por este medio, el señor presidente, Andrés Manuel López Obrador y la nueva presidenta electa, Claudia Sheinbaum, me escuchen (…) porque el problema es la negligencia de la Fiscalía del estado; yo les pido que, por favor, volteen a ver a una servidora y a mi difunta madre que no se hace justicia, porque la Fiscalía no quiere investigar”.

Marcela no se rinde. Su computadora está llena de los documentos y declaraciones que completan su carpeta de investigación, en la mesa de casa está lleno de papeles relacionados al caso. No puede dejar que la muerte de su madre quede impune.

“Uno busca la justicia porque no es justo que mi madre haya muerto por falta de alimento o por abandono, eso no es justo”, finaliza.

