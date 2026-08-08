Protección Civil y Conafor de Nuevo León parten rumbo a Canadá

Por: Danea Lázaro 07 Agosto 2026, 14:35 Compartir

Brigadistas de Protección Civil Nuevo León y Conafor viajarán a Canadá para apoyar el combate de incendios forestales en Abbotsford, British Columbia.

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Personal de Protección Civil Nuevo León y CONAFOR participará en el tercer contingente mexicano que brindará apoyo en las labores de combate de incendios forestales en Abbotsford, British Columbia, Canadá. Este 08 de agosto, los brigadistas partirán hacia la base de la Comisión Nacional Forestal, donde se concentrará el cuarto contingente nacional previo a su traslado a Abbotsford, British Columbia, Canadá, para integrarse a esta misión internacional de apoyo en el combate de incendios forestales. El director de Protección Civil Nuevo León, Erik Cavazos Cavazos, destacó que este despliegue internacional es resultado de la preparación, el profesionalismo y la experiencia de los combatientes forestales de la corporación, quienes representarán a Nuevo León y a México en una misión de gran relevancia. Los combatientes de la Brigada Fénix de Protección Civil Nuevo León cuentan con la amplia preparación y experiencia de combate de incendios forestales, haciéndolos formar parte de este despliegue internacional, los brigadistas aprobaron un riguroso proceso de selección, superando evaluaciones físicas, técnicas y operativas para atender este tipo de emergencias de alta complejidad.