Protección Civil salva a adulta mayor tras paro cardíaco

Elementos de Protección Civil arribaron rápidamente al sitio y comenzaron a realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar

Elementos de Protección Civil de Monterrey lograron salvar la vida de una mujer de 65 años de edad, luego de que sufriera un paro cardíaco al interior de una farmacia ubicada en la colonia Moderna, en el municipio de Monterrey.

Los hechos se registraron en un establecimiento localizado entre la avenida Ruiz Cortines y la calle Limón, a donde la adulta mayor, cuya identidad no fue revelada, acudió para recibir atención en el consultorio de la farmacia, debido a que comenzó a sentirse mal.

De acuerdo con la información preliminar, mientras la mujer permanecía en la sala de espera, sufrió repentinamente un paro cardíaco, por lo que el personal del lugar solicitó de inmediato el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Elementos de Protección Civil arribaron rápidamente al sitio y comenzaron a realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar, logrando después de varios minutos sacarla del paro y estabilizarla en el lugar.

Posteriormente, la paciente fue trasladada en una ambulancia al Hospital Metropolitano, donde continuaría con su valoración y atención médica especializada.

De manera extraoficial, se informó que la mujer fue llevada en condición estable y que existe la posibilidad de que tenga una recuperación favorable.