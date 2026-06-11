Protección Civil rescata a dos búhos en Escobedo

Con una distancia cercana a los 2 kilómetros entre un punto y otro, los paramédicos lograron poner a las dos aves a salvo.

Brigadistas de Protección Civil Escobedo llevaron a cabo los rescates de dos búhos en diferentes puntos de la ciudad.

Con la diferencia de media hora y una distancia cercana a los 2 kilómetros entre un punto y otro, los paramédicos lograron poner a las dos aves a salvo.

Los dos ejemplares quedaron en resguardo de los rescatistas y serán entregados a los especialistas para que se les libere en su habitan natural.

El primero de los avistamientos ocurrió en el exterior de un domicilio ubicado en el cruce de las calles Pedro Corca y Salamanca, en la colonia Topo Grande.

En este sitio, los vecinos vieron que el “búho pigmeo” se arrastraba en la parte baja de un vehículo particular, por lo que se le revisó y no se le apreciaron lesiones.

Minutos después recibieron el reporte de otro búho con dificultad para volar en el exterior de un Jardín de Niños.

Los brigadistas llegaron a calles de la Colonia Las Encinas en donde hallaron al ave en el patio del Kinder Narciso Mendoza.

Los brigadistas llevaron a cabo el mismo procedimiento y los búhos pigmeo fueron llevados a la Dirección de Protección y Bienestar Animal para que les realizara una evaluación médica y posteriormente se les liberará en sitios óptimos para su desarrollo.