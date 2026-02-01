Protección Civil realiza Operativo Carrusel por frío en NL

El operativo busca brindar asistencia a personas en situación vulnerable, ofreciendo bebidas calientes y cobijas para proteger su salud durante la madrugada

Protección Civil de Nuevo León activó recorridos preventivos en la zona centro de Monterrey debido a las bajas temperaturas registradas este fin de semana. El operativo busca brindar asistencia a personas en situación vulnerable, ofreciendo bebidas calientes y cobijas para proteger su salud durante la madrugada.

Operativo Carrusel inicia a primera hora

El Operativo Carrusel comenzó a las 05:34 horas y se desplegaron unidades de Protección Civil como U.03 y 119 Protección Civil Nuevo León, junto con personal del CRUM. Los recorridos se realizaron en distintos puntos estratégicos de la ciudad para identificar a quienes requieren apoyo inmediato.

Atención a personas en situación vulnerable

Durante la madrugada, elementos de Protección Civil atendieron a dos personas en la intersección de Av. Colón y Villagómez en el centro de Monterrey. Se proporcionaron cobijas y se les trasladó al albergue El Refugio para garantizar su resguardo ante las bajas temperaturas.

Los atendidos fueron Jesús Alberto Martínez Picazo, de 20 años, originario de Veracruz, y José Guadalupe González Cardoza, de 72 años, originario de Nuevo León. El operativo finalizó a las 03:54 horas tras garantizar la seguridad y bienestar de ambos.

En la atención participaron U.05 de Protección Civil Nuevo León y U.097 del CRUM, reforzando la coordinación entre autoridades para brindar asistencia oportuna durante la temporada de frío. Protección Civil recomienda a la ciudadanía extremar precauciones y reportar cualquier situación de riesgo.