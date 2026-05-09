Protección Civil Nuevo León da reporte de afectaciones por lluvia

La torrencial lluvia que sorprendió a miles de personas y automovilistas que utilizaban las principales avenidas provocó la movilización de rescatistas

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Protección Civil de Nuevo León dio a conocer las afectaciones que se presentaron durante el aguacero que se presentó la tarde noche del jueves.

La dirección de esa corporación informó que el recuento comprende de las 18 horas del jueves a l corte de las seis de la mañana del viernes.

La torrencial lluvia que sorprendió a miles de personas y automovilistas que utilizaban las principales avenidas de la ciudad provocó la movilización de unidades de rescate.

Durante el evento natural, las autoridades de Protección Civil informó que en ese periodo quedaron alrededor de 50 vehículos varados, 8 postes caídos o por caer, 22 reportes sobre árboles que se desplomaron, hubo 14 cables caídos y 30 cortos circuitos.

Asimismo se realizaron recorridos en ríos y arroyos, los cuales fueron monitoreados.

De esta manera se estableció que el arroyo del topo Chico durante las primeras horas de lluvia alcanzó el 10 por ciento de su capacidad, pero este aumentó al 90 por ciento .

Otros ríos que fueron vigilados son el río Cabezones, pilón, Santa Catarina y Raíces.

Asimismo personal de Protección Civil mantuvo vigilancia en los diferentes municipios y en la zona metropolitana se realizaron recorridos preventivos.