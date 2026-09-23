Protección Civil NL refuerza prevención ante emergencias

Protección Civil Nuevo León impulsa acciones permanentes para fortalecer la prevención y mejorar la respuesta ciudadana ante situaciones de emergencia

Protección Civil Nuevo León mantiene de manera permanente acciones enfocadas en fortalecer la cultura de la prevención y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia.

El Secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, destacó que la preparación de la ciudadanía y de los distintos sectores permite identificar riesgos con anticipación y actuar de manera adecuada cuando ocurre una emergencia.

Capacitación durante todo el año

Como parte de estas acciones, la corporación desarrolla un programa permanente de capacitación dirigido a personal de dependencias públicas, empresas, escuelas y organizaciones.

Los cursos incluyen conocimientos de primeros auxilios, evacuación, prevención y combate de incendios, así como reanimación cardiopulmonar.

Estas actividades buscan que las personas conozcan los protocolos básicos para responder ante diferentes escenarios y puedan brindar una primera atención mientras llegan los cuerpos especializados.

“Cuando las personas saben cómo identificar un riesgo y cómo actuar ante una emergencia, tenemos mayores posibilidades de proteger vidas y evitar que una situación se convierta en una tragedia. La cultura de la prevención se construye todos los días y tenemos que estar preparados para reaccionar de la mejor manera”, señaló.

Simulacros para poner a prueba los protocolos

La preparación también contempla la realización de simulacros, mediante los cuales se evalúan los procedimientos establecidos para responder ante una emergencia.

De acuerdo con Miguel Flores, estos ejercicios permiten detectar áreas de oportunidad y fortalecer la reacción en escuelas, centros laborales, establecimientos comerciales y otros espacios de atención al público.

El funcionario señaló que conocer cómo identificar un riesgo y qué hacer frente a una situación de emergencia puede contribuir a reducir sus consecuencias.

Capacitación también para los equipos de rescate

El programa de preparación no está dirigido únicamente a la población. Los elementos operativos, rescatistas, instructores, personal administrativo y grupos voluntarios que forman parte de Protección Civil Nuevo León también mantienen un proceso constante de capacitación.

El objetivo es actualizar y fortalecer las capacidades de quienes participan directamente en la atención de emergencias y, al mismo tiempo, ampliar los conocimientos que pueden compartir con la ciudadanía.

Miguel Ángel Flores Serna reconoció el trabajo de los equipos que intervienen en la atención de emergencias y destacó la importancia de mantener una preparación constante.

El funcionario señaló que detrás de cada emergencia atendida existe personal que combina capacitación, conocimiento y vocación de servicio.