Protección Civil NL fortalece preparación ante emergencias

El funcionario subrayó que la cultura de Protección Civil no solo ayuda a responder ante emergencias, sino también a prevenir incidentes e identificar riesgos

Con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta ante situaciones críticas, Protección Civil Nuevo León impartió una serie de capacitaciones en primeros auxilios y atención de emergencias dirigidas a personal de DIF Nuevo León Casas Hogar y de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

El Secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, reconoció el trabajo realizado por la corporación estatal y destacó la importancia de preparar al personal que diariamente mantiene contacto directo con la ciudadanía.

Durante las jornadas de formación se abordaron distintos protocolos de actuación ante emergencias médicas, entre ellos la identificación del paro cardiorrespiratorio, la cadena de supervivencia y las técnicas de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) para adultos, niñas, niños y bebés.

Además, el personal recibió capacitación sobre atención en casos de obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño (OVACE) y el uso correcto del Desfibrilador Externo Automático (DEA).

Flores Serna señaló que este tipo de entrenamientos pueden ser determinantes en situaciones de riesgo y ayudar a salvar vidas mientras llegan los cuerpos de emergencia.

“En Nuevo León creemos en la prevención, en la capacitación y en la preparación constante de nuestras instituciones. Cada persona que aprende a actuar correctamente ante una emergencia se convierte en un apoyo importante para proteger vidas y cuidar a nuestra comunidad”, expresó.

Buscan fortalecer cultura de Protección Civil

Por su parte, el director de Protección Civil Nuevo León, Erik Cavazos Cavazos, destacó que la capacitación permanente permite a instituciones y ciudadanía conocer cómo actuar correctamente durante una contingencia y activar oportunamente los sistemas de auxilio.

El funcionario subrayó que la cultura de Protección Civil no solo ayuda a responder ante emergencias, sino también a prevenir incidentes e identificar riesgos en distintos espacios.

“Estas capacitaciones fomentan la cultura de la Protección Civil para prevenir incidentes, identificar riesgos y, obviamente, actuar en caso de que sea necesario”, puntualizó.

Cavazos agregó que la dependencia mantiene programas permanentes de capacitación tanto para personal interno como para escuelas, empresas y ciudadanía en general.