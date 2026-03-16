Protección Civil llama a extremar precauciones por vientos

Autoridades recomiendan asegurar objetos, evitar zonas de riesgo y mantenerse informados ante las fuertes rachas previstas

Las condiciones meteorológicas en la entidad están a punto de dar un giro radical. El Frente Frío número 41 ingresará al estado durante las próximas horas, provocando no solo una baja en el termómetro, sino también fuertes rachas de viento y la entrada de importantes concentraciones de polvo.

Erik Cavazos Cavazos, director de Protección Civil de Nuevo León, informó que este sistema frontal generará un cambio drástico en el ambiente tras las temperaturas cálidas registradas recientemente.

Se espera que las rachas de viento se intensifiquen al caer la noche, lo que podría reducir la visibilidad en calles y carreteras debido a la formación de tolvaneras.

Recomendaciones de Protección Civil

Ante la llegada de este fenómeno, las autoridades han emitido una serie de medidas preventivas para evitar accidentes y proteger la salud de la ciudadanía: