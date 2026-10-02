Protección Civil inicia operativo por Frente Frío 1 en Nuevo León

Protección Civil desplegará 75 elementos, unidades 4x4, lanchas, motos acuáticas y dos helicópteros ante las lluvias previstas hasta el sábado.

El ingreso del Frente Frío número 1 mantiene en alerta a Protección Civil de Nuevo León, ante el pronóstico de lluvias de moderadas a fuertes que podrían presentarse principalmente durante la tarde y noche de este jueves, así como el viernes y sábado.

La dependencia estatal activó un operativo especial de vigilancia y atención que contempla la distribución de personal y unidades en las regiones Metropolitana, Norte, Oriente, Citrícola y Sur.

Erik Cavazos, director de Protección Civil de Nuevo León, explicó que el despliegue se realizará en coordinación con corporaciones estatales, municipales y federales.

“La Dirección Estatal de Protección Civil está lista y preparada en coordinación con las direcciones municipales de Protección Civil, Fuerza Civil, Guardia Nacional, la Defensa y también todas las Secretarías de Movilidad, Tránsito y Policía”.

Como parte del estado de fuerza, participarán más de 75 elementos, además de 14 unidades 4x4, cuatro vehículos Jimny todoterreno, dos lanchas, dos motos acuáticas y dos helicópteros.

Una de las embarcaciones permanecerá en la zona de Sabinas para apoyar en la región Norte, mientras que otra estará en Montemorelos, en la región Citrícola, ante posibles crecientes de ríos y bajadas de agua.

Protección Civil también realizará recorridos de vigilancia en las distintas regiones del estado como parte del operativo establecido para la temporada de lluvias y ciclones tropicales.

“Muy importante exhortar a la población, si no tendremos a qué salir o la necesidad de salir por la tarde-noche, quedarnos en casa”, señaló Cavazos, quien además recomendó a quienes deban trasladarse mantenerse atentos a las condiciones de las vialidades y consultar las fuentes oficiales.

El pronóstico oficial señala que los mayores acumulados se esperan entre el jueves 1 y el sábado 3 de octubre, con registros superiores a 75 milímetros en las regiones Norte, Citrícola y Metropolitana. Las lluvias podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas de viento.

Ante estas condiciones, las autoridades pidieron evitar cruzar ríos, arroyos, vados o zonas inundadas, ya sea a pie o en vehículo, debido al riesgo de que una corriente pueda arrastrar a personas o automóviles.

También recomendaron reducir la velocidad al conducir bajo la lluvia, aumentar la distancia entre vehículos y atender las indicaciones de las autoridades ante posibles desviaciones o cierres viales.

Protección Civil exhortó además a la población a evitar tirar basura en la vía pública, ya que los residuos pueden obstruir rejillas, coladeras y alcantarillas, dificultando el desalojo del agua.

En caso de una emergencia, la recomendación es solicitar apoyo a través del 911 y mantenerse informado únicamente mediante fuentes oficiales.