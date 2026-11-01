Protección Civil hará operativos en 114 panteones de Nuevo León

Protección Civil activó el dispositivo con 50 elementos y 14 unidades en los 51 municipios para resguardar el Día de Muertos.

Con el objetivo de prevenir accidentes y proteger a las familias que acudirán a recordar a sus seres queridos durante las celebraciones del Día de Muertos, Protección Civil de Nuevo León puso en marcha el Operativo Panteones 2026, con presencia de elementos y unidades de emergencia en los 114 cementerios del estado.

El dispositivo contempla la participación de 50 elementos operativos, apoyados por siete unidades 4x4, tres unidades Jimmy 4x4, dos vehículos ligeros y dos unidades de apoyo, que serán distribuidos estratégicamente para realizar recorridos de vigilancia y supervisión en los puntos con mayor concentración de visitantes.

Entre las principales acciones se encuentran la detección de posibles riesgos, la revisión de las condiciones de seguridad y la atención oportuna ante cualquier emergencia que pudiera presentarse durante las jornadas de mayor afluencia.

Además, desde el Centro de Operaciones de Emergencia se mantendrá comunicación permanente con el personal desplegado y coordinación con las áreas de Protección Civil de los 51 municipios, para fortalecer la capacidad de respuesta en todo Nuevo León.

La corporación pidió a quienes visiten los panteones evitar subirse a tumbas, lápidas o estructuras, mantenerse alejados de fosas abiertas y sepulturas deterioradas, así como respetar los señalamientos y las áreas restringidas.

También recomendó mantener vigilados a niñas y niños, evitar correr o caminar distraídos y mantenerse hidratados. Ante cualquier situación de riesgo o emergencia, la ciudadanía puede comunicarse al 911.