Protección Civil de Nuevo León entregó 271 bebidas calientes y 182 cobijas durante recorridos del Operativo Carrusel por hospitales

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Ante las bajas temperaturas, unidades de Protección Civil de Nuevo León realizaron este jueves recorridos como parte del "Operativo Carrusel", con el objetivo de brindar apoyo a ciudadanos en situación vulnerable y a quienes se encontraban en el exterior de hospitales.

Los paramédicos entregaron bebidas calientes y cobijas para mitigar los efectos del frío.

Los sitios visitados fueron los exteriores del Hospital 21 del IMSS, el Hospital Universitario y el Hospital Materno Infantil.

De acuerdo con el reporte, se entregaron 271 bebidas calientes y 182 cobijas.

Con estas acciones, se busca brindar abrigo y atención a la población más vulnerable ante las bajas temperaturas.

Además de los elementos de Protección Civil de Nuevo León, también acudieron integrantes del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM).