Ante las bajas temperaturas, unidades de Protección Civil de Nuevo León realizaron este jueves recorridos como parte del "Operativo Carrusel", con el objetivo de brindar apoyo a ciudadanos en situación vulnerable y a quienes se encontraban en el exterior de hospitales.
Los paramédicos entregaron bebidas calientes y cobijas para mitigar los efectos del frío.
Los sitios visitados fueron los exteriores del Hospital 21 del IMSS, el Hospital Universitario y el Hospital Materno Infantil.
De acuerdo con el reporte, se entregaron 271 bebidas calientes y 182 cobijas.
Con estas acciones, se busca brindar abrigo y atención a la población más vulnerable ante las bajas temperaturas.
Además de los elementos de Protección Civil de Nuevo León, también acudieron integrantes del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM).