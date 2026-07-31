Protección Civil enseña prevención a menores en campamento

Flores Serna señaló que la prevención debe fomentarse desde la infancia para que niñas, niños y adolescentes aprendan a reaccionar de manera adecuada

Niñas, niños y adolescentes conocieron de cerca las labores de rescate y atención de emergencias durante el Campamento de Verano 2026 “Salud en Acción y Conociendo a tus Corporaciones de Emergencia”, organizado por la Cruz Roja Mexicana Delegación Monterrey.

Protección Civil de Nuevo León participó en la jornada con actividades diseñadas para enseñar a los menores cómo prevenir accidentes, identificar situaciones de peligro y solicitar ayuda sin ponerse en riesgo.

Rescatistas comparten conocimientos con los menores

Durante el campamento, elementos de la corporación realizaron demostraciones, exhibiciones y dinámicas relacionadas con la autoprotección, la atención de emergencias y la respuesta ante distintos escenarios de riesgo.

Las y los participantes también conocieron las funciones de áreas especializadas como Manada K9, Equipo de Montaña, Brigada Fénix, Grupo Axolotes y la Unidad de Drones, así como el equipo que emplean durante sus intervenciones.

El secretario general de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, destacó que este tipo de encuentros permite acercar a las nuevas generaciones al trabajo cotidiano de las corporaciones de auxilio y brindarles conocimientos que pueden resultar determinantes durante una emergencia.

Promueven el uso responsable del 9-1-1

Otro de los objetivos de la jornada fue explicar a los menores cuándo debe utilizarse la línea de emergencias 9-1-1 y qué información necesitan proporcionar para facilitar la respuesta de las autoridades.

Flores Serna señaló que la prevención debe fomentarse desde la infancia para que niñas, niños y adolescentes aprendan a reaccionar de manera adecuada, pedir ayuda oportunamente y evitar acciones que puedan aumentar el peligro.

Protección Civil de Nuevo León continuará participando en actividades educativas y comunitarias orientadas a fortalecer la prevención de accidentes y la preparación ciudadana ante situaciones de emergencia.