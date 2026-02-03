Protección Civil desafía el riesgo para salvar vidas

Entre maniobras aéreas y terreno extremo, el equipo de emergencia revela cómo se enfrentan límites humanos y naturales para lograr rescates críticos

Las imágenes del rescate de dos senderistas, realizados con menos de 48 horas de diferencia, causaron asombro por la complejidad de las maniobras y las condiciones extremas en las que se llevaron a cabo. En ambos operativos participaron elementos de Protección Civil del Estado y se utilizó el mismo helicóptero, piloteado por Antonio Morales, ex piloto militar con 30 años de experiencia y 13 años al servicio de la corporación estatal.

¿Dónde ocurrieron los rescates aéreos?

El primer rescate correspondió a una mujer de 40 años en la zona natural de La Huasteca; el segundo, a un joven de 28 años en la parte alta del Cerro de las Mitras. Los videos muestran descensos precisos en medio de montañas, viento, nubosidad y terrenos irregulares.

¿Cómo describe el piloto las maniobras de rescate?

“Es sumamente cansado, a veces los rescates duran media hora, pero bajas temblando de los pies porque estás muy cerca del terreno; son maniobras de mucha precisión”.

Durante uno de los operativos, Morales realizó al menos cinco vuelos desde la base de Protección Civil del Estado, ubicada en la colonia Pío X, hasta la cima del Cerro de las Mitras, para lograr el descenso del rescatado y del personal.

“Es una adrenalina cada rescate”.

¿Qué es la maniobra hover utilizada en los rescates?

Morales explicó que los rescates se realizan mediante la maniobra conocida como hover o vuelo estacionario, una técnica que permite al helicóptero mantenerse suspendido en el aire, similar al vuelo de un colibrí. Para ejecutarla, se evalúan factores como la humedad y las corrientes de aire.

“Cada rescate es distinto”.

¿Qué riesgos influyen en la extracción aérea?

El piloto detalló que en La Huasteca el viento intenso exigió mayor precisión, mientras que en el Cerro de las Mitras la nubosidad limitó la visibilidad.

“Primeramente tengo que saber qué vamos a hacer, qué tan grave está el paciente, para saber qué movimiento puedo o no puedo hacer. La altura afecta mucho”.

¿Qué papel cumplen los rescatistas en tierra?

Durante las maniobras siempre hay al menos dos rescatistas en tierra que funcionan como los ojos del piloto en zonas no visibles desde la cabina.

“Aquí lo más importante es la gente que va conmigo, ellos me van indicando: un metro más adelante, baja, sube”.

¿Cómo se coordinan las señales durante el rescate?

Jonathan Medina, analista de Reacción Inmediata de Protección Civil del Estado, explicó que la comunicación es clave.

“Tenemos señas coordinadas con el capitán y un radio aéreo para una comunicación más precisa”.

¿Qué labores se realizan antes de la extracción?

Los rescatistas descienden primero para analizar el terreno, retirar obstáculos y reducir riesgos durante la maniobra.

“Pudimos acercarnos lo más posible y brincar aproximadamente metro y medio para llegar al risco”.

¿Cómo fue el rescate del joven en el Cerro de las Mitras?

El joven de 22 años, identificado como Rigoberto Ramos, se encontraba en la zona de Las Cadenas, con una posible fractura en la pierna izquierda. Debido a la noche y la humedad, el equipo decidió pernoctar en el sitio.

“Decidimos pasar la noche en cuevas y esperar la mañana para la extracción aérea”.

¿Qué técnicas aéreas se utilizan en rescates de montaña?

La maniobra hover es una de las dos técnicas utilizadas en rescates de montaña con helicóptero. La otra es la línea larga. Ambas requieren coordinación absoluta, experiencia y una evaluación constante del riesgo, en operativos donde cada segundo cuenta.