Protección Civil de NL se capacitarán contra incendios en EUA

Elementos de Protección Civil de Nuevo León viajaron a Carolina del Norte para recibir capacitación especializada en operación de bombas contra incendio

Elementos de Protección Civil de Nuevo León viajaron a Carolina del Norte, Estados Unidos, para participar en una capacitación internacional especializada en operación de bombas contra incendio y abastecimiento de agua para emergencias, con el fin de fortalecer sus capacidades para atender incendios urbanos y forestales.

Los rescatistas asistirán al Guilford Technical Community College (GTCC), donde cursarán la certificación International Fire Pump Operations Training (IFPOT), considerada una formación especializada en el manejo de equipos de bombeo y sistemas de suministro de agua para emergencias.

En esta edición participan 22 bomberos de distintos estados de México, quienes recibirán instrucción en temas como hidráulica, operación de bombas contra incendio, cálculo de presiones, abastecimiento desde diferentes fuentes de agua, sistemas de relevo, mantenimiento de unidades y prácticas en escenarios reales.

Además de reforzar la atención de incendios estructurales, la capacitación permitirá mejorar la respuesta de los combatientes forestales, al optimizar las técnicas para el manejo y suministro de agua durante incendios forestales, especialmente en zonas de difícil acceso y de alta complejidad.

Protección Civil de Nuevo León destacó que este tipo de entrenamientos internacionales contribuyen a elevar la preparación del personal operativo y a fortalecer la capacidad de respuesta.

La dependencia también agradeció al Guilford Technical Community College y al Programa Mayday México por impulsar esta alianza de capacitación internacional.