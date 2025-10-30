Protección Civil de Escobedo ayudan a traer al mundo a bebé

La mañana de este miércoles, personal de Protección Civil de Escobedo volvió a convertirse en héroe al asistir un parto de emergencia y ayudar a traer al mundo a un bebé sano y fuerte.
Alrededor de las 8:40 horas, el equipo de paramédicos acudió a un domicilio ubicado en la colonia Balcones de Anáhuac, donde se reportó que una joven presentaba fuertes dolores de parto.
De inmediato, los paramédicos Leonardo Rodríguez y Reynaldo Hernández, bajo la coordinación de Osvaldo Linares, responsable del turno, se trasladaron al lugar para brindar apoyo.
En el sitio ubicado en la calle San Martín atendieron a Debanny, una joven madre primeriza que ya estaba en labor de parto y presentando contracciones.
Gracias a la rápida intervención y la experiencia del personal, lograron recibir con éxito a un bebé varón, en óptimas condiciones de salud.
Tanto la madre como el recién nacido fueron estabilizados y posteriormente trasladados al Hospital Metropolitano, donde continuarán bajo observación médica.