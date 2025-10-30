Protección Civil de Escobedo ayudan a traer al mundo a bebé

El equipo de paramédicos acudió a un domicilio ubicado en la colonia Balcones de Anáhuac, donde se reportó que una joven presentaba fuertes dolores de parto.

La mañana de este miércoles, personal de Protección Civil de Escobedo volvió a convertirse en héroe al asistir un parto de emergencia y ayudar a traer al mundo a un bebé sano y fuerte.

Alrededor de las 8:40 horas, el equipo de paramédicos acudió a un domicilio ubicado en la colonia Balcones de Anáhuac, donde se reportó que una joven presentaba fuertes dolores de parto.

De inmediato, los paramédicos Leonardo Rodríguez y Reynaldo Hernández, bajo la coordinación de Osvaldo Linares, responsable del turno, se trasladaron al lugar para brindar apoyo.

En el sitio ubicado en la calle San Martín atendieron a Debanny, una joven madre primeriza que ya estaba en labor de parto y presentando contracciones.

Gracias a la rápida intervención y la experiencia del personal, lograron recibir con éxito a un bebé varón, en óptimas condiciones de salud.

Tanto la madre como el recién nacido fueron estabilizados y posteriormente trasladados al Hospital Metropolitano, donde continuarán bajo observación médica.