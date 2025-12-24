Protección Civil atiende a más de 3 mil personas por el frío

Operativos Carrusel de Protección Civil en Nuevo León han atendido a 3 mil 480 personas vulnerables; 22 fueron llevadas a albergues

El Secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, informó que Protección Civil de Nuevo León ha intensificado la implementación de los Operativos Carrusel durante los meses de noviembre y diciembre de 2025, como parte de las acciones preventivas ante las bajas temperaturas.

De acuerdo con el funcionario estatal, un total de 3 mil 480 personas en situación vulnerable han sido atendidas mediante estos operativos.

De ellas, 22 fueron trasladadas a albergues, además de que se brindaron dos atenciones médicas.

“Son operativos clave que se realizan en distintos puntos del Área Metropolitana”, señaló Flores Serna.

Puntos estratégicos de atención

Los operativos se han desplegado en al menos una decena de puntos estratégicos, entre ellos hospitales públicos, donde muchas personas permanecen al exterior en espera de información sobre pacientes internados.

Asimismo, las brigadas recorren carreteras, autopistas y el Centro de Monterrey, con el objetivo de ubicar y auxiliar a personas expuestas a las bajas temperaturas.

Entrega de apoyos ante el frío

Entre las acciones que realiza Protección Civil se encuentra la entrega de bebidas calientes y cobijas, como medida para reducir los riesgos a la salud cuando el termómetro desciende por debajo de los 10 grados centígrados.

Los Operativos Carrusel iniciaron el 11 de noviembre y continuaron los días 1, 15 y 16 de diciembre, coincidiendo con el ingreso de frentes fríos a la entidad.

El Secretario General de Gobierno aseguró que las autoridades no bajarán la guardia y mantendrán los operativos activos durante los próximos frentes fríos.

“Seguiremos adelante con los Operativos Carrusel de Protección Civil para proteger a las personas, porque cuidar la vida y la integridad de todas y todos los neoleoneses es una prioridad”, concluyó.