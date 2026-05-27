Protección Civil alerta por fuertes lluvias en Nuevo León

Protección Civil de Nuevo León emitió una alerta preventiva por la probabilidad de fuertes lluvias y tormentas eléctricas en diversas regiones del estado durante la tarde y noche de este martes.
De acuerdo con el reporte meteorológico, una vaguada en altura sobre el norte de México, combinada con inestabilidad atmosférica y el ingreso de aire húmedo proveniente del Golfo de México, favorecerá la presencia de chubascos aislados, principalmente en las regiones norte, metropolitana, citrícola y sur de la entidad.
Municipios con probabilidad de lluvia
Las autoridades señalaron que las precipitaciones podrían registrarse en los siguientes municipios:
- Salinas Victoria
- Ciénega de Flores
- Sabinas Hidalgo
- Vallecillo
- Bustamante
- Agualeguas
- General Zuazua
- Apodaca
- San Nicolás
- Escobedo
- Monterrey
- Santa Catarina
- Santiago
- Guadalupe
- Juárez
- Iturbide
- Rayones
- Linares
- Montemorelos
- Galeana
- Doctor Arroyo
Protección Civil advirtió que las lluvias podrían intensificarse durante la noche, especialmente en la región norte y el área metropolitana de Monterrey.
Emiten recomendaciones a la población
Ante el pronóstico, las autoridades pidieron a la ciudadanía extremar precauciones y seguir las recomendaciones preventivas:
- Evitar zonas inundadas.
- No intentar cruzar ríos o arroyos.
- Alejarse de árboles, postes y estructuras metálicas.
- Manejar con precaución ante pavimento resbaloso.
- Mantenerse informado a través de fuentes oficiales.
Desde el Centro de Operaciones de Emergencias de Protección Civil Nuevo León se mantiene vigilancia permanente sobre las condiciones climatológicas y se informó que cualquier cambio relevante será comunicado oportunamente.