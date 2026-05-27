Protección Civil alerta por fuertes lluvias en Nuevo León

Protección Civil de Nuevo León emitió una alerta preventiva por la probabilidad de fuertes lluvias y tormentas eléctricas en diversas regiones del estado

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Protección Civil de Nuevo León emitió una alerta preventiva por la probabilidad de fuertes lluvias y tormentas eléctricas en diversas regiones del estado durante la tarde y noche de este martes.

De acuerdo con el reporte meteorológico, una vaguada en altura sobre el norte de México, combinada con inestabilidad atmosférica y el ingreso de aire húmedo proveniente del Golfo de México, favorecerá la presencia de chubascos aislados, principalmente en las regiones norte, metropolitana, citrícola y sur de la entidad.

Municipios con probabilidad de lluvia

Las autoridades señalaron que las precipitaciones podrían registrarse en los siguientes municipios:

Salinas Victoria

Ciénega de Flores

Sabinas Hidalgo

Vallecillo

Bustamante

Agualeguas

General Zuazua

Apodaca

San Nicolás

Escobedo

Monterrey

Santa Catarina

Santiago

Guadalupe

Juárez

Iturbide

Rayones

Linares

Montemorelos

Galeana

Doctor Arroyo

Protección Civil advirtió que las lluvias podrían intensificarse durante la noche, especialmente en la región norte y el área metropolitana de Monterrey.

Emiten recomendaciones a la población

Ante el pronóstico, las autoridades pidieron a la ciudadanía extremar precauciones y seguir las recomendaciones preventivas:

Evitar zonas inundadas.

No intentar cruzar ríos o arroyos.

Alejarse de árboles, postes y estructuras metálicas.

Manejar con precaución ante pavimento resbaloso.

Mantenerse informado a través de fuentes oficiales.

Desde el Centro de Operaciones de Emergencias de Protección Civil Nuevo León se mantiene vigilancia permanente sobre las condiciones climatológicas y se informó que cualquier cambio relevante será comunicado oportunamente.