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Protección Civil alerta por fuertes lluvias en Nuevo León

Por: Ángeles Núñez

26 Mayo 2026, 13:42

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Protección Civil de Nuevo León emitió una alerta preventiva por la probabilidad de fuertes lluvias y tormentas eléctricas en diversas regiones del estado

Protección Civil de Nuevo León emitió una alerta preventiva por la probabilidad de fuertes lluvias y tormentas eléctricas en diversas regiones del estado durante la tarde y noche de este martes.

De acuerdo con el reporte meteorológico, una vaguada en altura sobre el norte de México, combinada con inestabilidad atmosférica y el ingreso de aire húmedo proveniente del Golfo de México, favorecerá la presencia de chubascos aislados, principalmente en las regiones norte, metropolitana, citrícola y sur de la entidad.

Municipios con probabilidad de lluvia

Las autoridades señalaron que las precipitaciones podrían registrarse en los siguientes municipios:

  • Salinas Victoria
  • Ciénega de Flores
  • Sabinas Hidalgo
  • Vallecillo
  • Bustamante
  • Agualeguas
  • General Zuazua
  • Apodaca
  • San Nicolás
  • Escobedo
  • Monterrey
  • Santa Catarina
  • Santiago
  • Guadalupe
  • Juárez
  • Iturbide
  • Rayones
  • Linares
  • Montemorelos
  • Galeana
  • Doctor Arroyo

Protección Civil advirtió que las lluvias podrían intensificarse durante la noche, especialmente en la región norte y el área metropolitana de Monterrey.

Emiten recomendaciones a la población

Ante el pronóstico, las autoridades pidieron a la ciudadanía extremar precauciones y seguir las recomendaciones preventivas:

  • Evitar zonas inundadas.
  • No intentar cruzar ríos o arroyos.
  • Alejarse de árboles, postes y estructuras metálicas.
  • Manejar con precaución ante pavimento resbaloso.
  • Mantenerse informado a través de fuentes oficiales.

Desde el Centro de Operaciones de Emergencias de Protección Civil Nuevo León se mantiene vigilancia permanente sobre las condiciones climatológicas y se informó que cualquier cambio relevante será comunicado oportunamente.

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