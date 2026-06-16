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Protección Civil alerta por corrientes tras rescates en La Silla

Por: Humberto Salazar

15 Junio 2026, 17:54

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Protección Civil mantiene vigilancia constante y ha reiterado que ante cualquier situación de riesgo, la ciudadanía debe comunicarse de inmediato al 911

Protección Civil alerta por corrientes tras rescates en La Silla

Tras varios rescates registrados durante este domingo 14 de junio y la mañana del lunes 15 de junio en el cauce del río La Silla, protección civil de Guadalupe emitió advertencias a la población sobre los peligros de los afluentes durante el temporal de lluvias.

Las autoridades recordaron que los ríos y arroyos pueden elevar su nivel de forma abrupta tras lluvias, por lo que insistieron en la importancia de no ingresar a estos cauces incluso si aparentan estar en calma, debido a que las corrientes pueden volverse extremadamente peligrosas en cuestión de minutos.

El director Fernando Escobedo Lara, también hizo un llamado a la población a extremar precauciones ante el pronóstico de lluvias persistentes, que continuarán provocando aumentos repentinos en los cauces y corrientes peligrosas.

La dependencia ha exhortado a evitar cruzar zonas inundadas, no exponerse en áreas de riesgo y mantenerse atentos a las actualizaciones climáticas y a los canales de emergencia, ante la posibilidad de nuevos incidentes.

Mantienen vigilancia permanente en zonas de riesgo

Protección Civil mantiene vigilancia constante y ha reiterado que ante cualquier situación de riesgo, la ciudadanía debe comunicarse de inmediato al número de emergencias 911 para recibir apoyo oportuno y evitar poner en peligro su vida.

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