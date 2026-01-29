Protección Civil ahuyenta oso en zona urbana de San Pedro

Vecinos y personal de seguridad del sector alertaron a las autoridades tras observar a un ejemplar de oso negro desplazándose por la vía pública

La presencia de fauna silvestre generó movilización de cuerpos de auxilio en el área metropolitana de Monterrey, luego de que se reportara el avistamiento de un oso negro en calles de San Pedro.

El incidente fue atendido por personal de Protección Civil de Nuevo León, sin que se registraran personas lesionadas ni situaciones de riesgo para la población.

De acuerdo con Protección Civil de Nuevo León (PCNL), el reporte se recibió durante la mañana del miércoles 28 de enero, alrededor de las 10:16 horas, en las inmediaciones del edificio Dumont, ubicado sobre la calle Privanzas 326, en la colonia Las Privanzas.

Vecinos y personal de seguridad del sector alertaron a las autoridades tras observar a un ejemplar de oso negro desplazándose por la vía pública.

Al arribar al sitio, los elementos de PCNL establecieron contacto con el guardia de seguridad del inmueble, quien informó que el animal había sido visto rondando el área destinada para la disposición de basura, presuntamente en busca de alimento.

Durante el recorrido de supervisión, la unidad localizó al oso en la parte baja de un cerro cercano, desde donde descendía hacia la zona habitacional.

Con el objetivo de evitar cualquier riesgo y sin necesidad de emplear métodos invasivos, el personal utilizó una corneta manual para ahuyentar al ejemplar y dirigirlo nuevamente hacia la zona montañosa, considerada su hábitat natural.

La maniobra permitió que el animal se retirara del área urbana sin incidentes, descartando la necesidad de solicitar apoyo adicional de otras dependencias.

Tras confirmar que no existía peligro para los residentes ni daños a la infraestructura, los elementos de PCNL brindaron recomendaciones preventivas a los presentes, sobre el manejo de residuos y evitar el contacto con fauna silvestre.