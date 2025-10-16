Protagonizan tráiler y vehículo accidente en Ciénega de Flores

Los hechos se registraron la mañana de este miércoles en el kilómetro 27 de la Autopista a Laredo a la altura del Multi Parque Industrial Aeropuerto.

Un accidente vial protagonizado entre un vehículo particular y un tráiler causó la movilización de elementos de Protección Civil de Nuevo León en Ciénega de Flores. Los hechos se registraron la mañana de este miércoles en el kilómetro 27 de la Autopista a Laredo a la altura del Multi Parque Industrial Aeropuerto. En medio de los carriles de circulación quedó un vehículo particular en sentido contrario a la circulación con el frente destrozado. Elementos de Protección Civil estatal brindaron los primeros auxilios a tres personas que resultaron lesionadas en el lugar. También colocaron material absorbente en el lugar por el derrame de aceite del vehículo y para evitar otros percances viales.