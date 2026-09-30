Protagonizan dos autos March choque de crucero en Apodaca

El accidente ocurrió en calles de la colonia Residencial Los Robles, en donde, pese al impacto, ambas unidades presentaron daños mínimos

Dos autos compactos, ambos Nissan March, protagonizaron un choque de crucero durante la mañana de este martes en calles de la colonia Residencial Los Robles, en el municipio de Apodaca.

El accidente ocurrió en el cruce de las calles María Curie y Arquímedes, donde presuntamente el conductor de un Nissan March en color azul no respetó el señalamiento de alto cuando circulaba por María Curie y terminó impactando contra otro March, de color blanco, en la parte lateral.

Pese al impacto, ambas unidades únicamente presentaron daños mínimos, principalmente en la parte frontal del vehículo azul y en el costado derecho del automóvil blanco.

En el vehículo señalado como presunto responsable viajaban un familiar, una pareja, una mujer que sería la madre del conductor y un bebé que iba en brazos. En el otro automóvil se trasladaba una pareja.

Al sitio arribaron elementos de la Policía de Apodaca para tomar conocimiento de los hechos y, minutos después, llegaron las aseguradoras de ambos vehículos para realizar la valoración de los daños y determinar las responsabilidades correspondientes.